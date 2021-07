Al cumplirse ayer el plazo que dieron los secuestradores a la familia del joven Jorge Ríos para entregar la suma del rescate, el ministro Arnaldo Giuzzio fue consultado en la radio Universo 970 AM sobre cuáles son los trabajos que están ejecutando los organismos de seguridad ante este nuevo plagio.

“El Ministerio del Interior no opera, en realidad es la Policía y la FTC, son órganos independientes. No obstante, hay un pedido de la familia de no intervenir y eso se respeta y se prioriza la vida del secuestrado. Estamos aguardando algún resultado de las unidades antisecuestro de la zona y se operará más adelante. Hay un alejamiento de la Policía pero esto se sigue investigando”, dijo la autoridad.

Al preguntársele sobre si esta administración realmente está interesada en que el secuestrado vuelva a su casa o solo si un político es llevado por la fuerza se hace un gran despliegue, respondió que es estúpido hacer ese tipo de consultas porque el Gobierno no es insensible ante el dolor que tiene una familia por el secuestro de su integrante.

“Se está haciendo (el trabajo), toda la presencia policial dentro de la prudencia. La familia te pide que no intervengas y los criminales lo mismo. Operativamente la Policía no está allí (norte del país donde ocurrió el caso), pero eso no significa que no esté investigando”, indicó sumamente molesto, dando por finalizada la entrevista al cortar el teléfono por la cara de los comunicadores.