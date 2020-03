En conversación con la radio 730 AM, el viceministro Julio Rolón Vicioso insistió en la medida de restricción, de aislamiento y de autoreporte, porque se desconoce cuál será el impacto del virus. “No debemos subestimar”, advirtió.

Señaló que Italia posee el cuarto mejor sistema de salud pública del mundo pero de igual manera se vio severamente sobrepasado. “Italia es un modelo al que no queremos llegar. No entendemos lo que está pasando. No hay capacidad de responder la alta demanda. Tenemos que extremar los recursos para no llegar a eso”, agregó.

Otra medida a implementar para evitar el contagio masivo es la desinfección del baño cada vez que un miembro de la familia que está infectado lo utiliza. “Hay que tomarse el tiempo de usar la lavandina todo el tiempo”, acotó.

Por otra parte indicó que si bien los niños no tienen cuadros graves, son portadores y transmiten a los demás, por lo que de igual manera se debe tener cuidado especial.

Actualmente en Paraguay, el centro laboratorial habilitado para realizar el test de COVID-19 es el laboratorio central, donde pueden procesar hasta 50 muestras a diario.

“Si el país no hace absolutamente nada, cosa que no es el escenario, entre el 40 al 60% de la población puede ser afectada. Pero como estamos haciendo cosas, el escenario es un poco más alentador”, puntualizó.