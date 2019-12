“Me convoca un a situación injusta, falsa y de mala fe. Los intereses políticos valen más que las elecciones ciudadanas. El desafío era difícil, pero realizamos el mejor esfuerzo. Hoy dejo el cargo, pero no el compromiso. Me voy con menos patrimonio del que tenía cuando llegué y eso es fácil de comprobar”, declaró Ferreiro en conferencia de prensa.

Por otro lado, aseguró que su renuncia es un acto de grandeza para evitar que la comuna atraviese procesos traumáticos. “Asunción no se merece estar paralizada durante varios meses, no puede entrar en cesación de pagos, no pueden pagar las obras. No se merece Asunción una cruenta intervención y no se merece que se frene todo esto por algunos intereses políticos”, expresó.

El concejal, Rodrigo Buongermini, manifestó que aún no saben quién asumirá como nuevo presidente de la Junta Municipal y sostuvo que la sesión extraordinaria y la intervención quedarían sin efecto. “En esa imputación yo no encontré un solo hecho concreto y no se suscribe a ningún tipo penal. No es un elemento jurídico, es un elemento político”.

Destacó que los implicados en el escándalo de la recaudación paralela ya no son parte del mismo equipo político y criticó fuertemente a la Fiscalía por utilizar únicamente el relato del comunicador Camilo Soares para sostener la imputación. “No puede ser que ahora con un meme y unas cuantas capturas de pantalla abramos un proceso penal”, disparó.

Un grupo de cuatro integrantes en la aplicación de mensajería Telegram, denominado “Asado de fin de semana” sería el lugar donde se organizaba la caja paralela de la Municipalidad de Asunción. Los integrantes son Marcelo Mancuello, jefe de Gabinete; Víctor Ocampos, funcionario de la dirección de Recursos Humanos; Fernando Ferreiro y Alberto Ferreiro Paz, ambos sobrinos del intendente. El Ministerio Público utilizó este material y la denuncia de Soares para impulsar un allanamiento a la Municipalidad el día de ayer.

La fiscal Stella Marys Cano formuló la imputación por cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencias. Las audiencias ante la Fiscalía fueron fijadas para los días 30 y 31 de diciembre y 2 de enero.

El 30 de diciembre a las 11:00 deberá comparecer Marcelo Mancuello y a las 12:00 está fijada la audiencia de Víctor Ocampos. La exdiputada Rocío Casco fue convocada para el 31 de diciembre, junto con Aureliano Servín. Por último, la comparecencia de los sobrinos del exintendente, deberá tener lugar el 2 de enero.

Finalmente, se levantó la sesión convocada para la fecha en la que se iba a tratar la inminente intervención. Fue convocada otra extraordinaria dentro de 12 horas para tratar la renuncia de Ferreiro.