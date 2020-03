La red social Twitter se encendió ayer luego de una publicación por parte de @freyrestamara

La mujer hizo su descargo en contra de un playero de Petrobras ubicado sobre las calles Cacique Lambaré, luego de que este la piropee con silbidos. Encaró al trabajador y grabó el momento.

El Tweet de la joven comienza “ESTOY HARTA, de ni siquiera poder caminar tranquila porque un desubicado como este se cree que puede silbar y decirle cosas a las mujeres, estoy harta de que quieran que nos callemos, estoy HARTA DE VER TODOS LOS DÍAS NOTICIAS SOBRE MUJERES MUERTAS, VIOLADAS”

En el video, la joven le dice que no se va a callar si no quiere (en reclamo por el silbido) y él le responde “por qué no puedo silbar?”. Indignada la señorita terminó la grabación diciéndole que va a perder su trabajo.

La afectada explicó a través de su cuenta que ya se comunicó con los encargados de la empresa de venta de combustible.

La situación en la red es tendencia y la respuestas de los internautas no se hicieron esperar, quienes a través de sus comentarios daban su punto de vista a favor y en contra.

Cuando yo te vea te voy silbar y te voy de nde Vaira a nadie y ahi no me.vas a poder decir nada por que nos un acoso es una realidad ni que miss universo — Frases Paraguayas (@FrasesTipicasPy) March 5, 2020

Este hombre no te tocó no te dijo nada no te faltó al respeto , me parece muy exagerada tu alteración. Disculpa de entrada pero me parece q te pasaste con lo de la amenaza de hacer q lo saquen del trabajo por un silbido. No te dijo una palabra mala , no fué agresivo ni guarango . — EVELYN FIDDES (@VampiFiddes) March 4, 2020

El hecho de que los hombres normalicen esto me da miedo. No saben el asco que da este tipo de reacciones. Ya les quiero ver si era al revés la situación. Yo pienso dos veces antes de salir caminando sola porque me da cosa. 0 tranquilidad. — Sunshine ☀️ (@solcodas) March 4, 2020