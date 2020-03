Si bien no participó del último torneo en el que el premio fue un lechón, Ronaldinho Gaúcho ya jugó su primer partido en la Agrupación Especializada y fue la principal atracción. Las fotos y videos de sus jugadas tuvieron repercusión en medios internacionales.

Este viernes se disputó la final de un torneo de internos de la Agrupación Especializada, bajo la atenta mirada de un espectador de lujo: un ganador de la Champions League, de la Copa Libertadores y de la Copa del Mundo, el astro Ronaldinho Gaúcho.

El exfutbolista por ahora no desea participar de los torneos que se disputan en la cárcel, organizados tanto por los reclusos como por los policías. No obstante, el exjugador no pudo resistir la tentación de entrar en contacto con su compañera de toda la vida: la pelota, y aceptó tener unos minutos en la canchita de la cárcel.

“Un partidí estuvo jugando”, confirmó el jefe de la Agrupación Especializada, Blas Vera, quien aclaró que el torneo finalizó en la mañana de ayer viernes con un lechón de 16 kilos como premio.

No obstante, la presencia de Ronaldinho en un solo juego amistoso bastó para generar repercusión en el exterior, donde se hicieron eco de las imágenes del campeón Ronaldinho jugando fútbol en una cárcel de Paraguay, después de haber pasado por los mejores estadios del mundo.

Si hay foto, hay video. Aqui va uno de los goles de @10Ronaldinho dentro de la Agrupación Especializad; el que le dio el pase no duerme más

: @HernanRSotelo#CasoRonaldinho pic.twitter.com/HBsRc4rG9U — Edgar Cantero (@edgar_cantero) March 14, 2020

Se cree que Dinho habría integrado el equipo del exidirigente de fútbol Fernando González Karjallo y que uno de sus oponentes fue el diputado Miguel Cuevas, quien se encargó de marcar al exfutbolista pero aparentemente sin mucha efectividad, ya que el cuadro de Ronaldinho venció por 11 a 2, con cinco goles del brasileño y asistencias suyas para el resto de los goles.