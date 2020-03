En la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada Marlene Ocampos, denunció la agresión sufrida por parte militares del Regimiento Escolta Presidencial, el pasado fin de semana en el Chaco. La parlamentaria contó que solamente tenía intención de acercarse a saludar a Mario Abdo Benítez.

Al respecto, la diputada liberal Celeste Amarilla, en defensa de su colega, dijo que nada de esto hubiera acontecido con Cynthia Tarragó o Gaby Wolscham, ya que ambas son rubias y lindas.

“Ese es el problema que tenemos en Paraguay las feas, las morenas y las viejas, esto tiene que asumirse, no es un defecto ser vieja, es una suerte no morirse joven. Ya reivindiqué una vez más a las putas, ahora reivindico a las feas y a las morenas, porque me incluyo entre ellas, respeten a la mujer, no por su cara, por su forma o su físico, sino por ser mujer”, expresó Amarilla.

La diputada Kattya González, también opinó sobre la situación y repudió el actuar de la guardia presidencial. “La protección del presidente de la República, de ninguna manera puede justiciar el atropello a la integridad física de ningún ciudadano”, apuntó.

Sin embargo, dijo no concordar con los argumentos esgrimidos por Celeste Amarilla. “La violencia no discrimina. Muchas somos víctimas de este tipo de atropellos. Un argumento así lo que hace es revictimizar”, expresó.

González sostuvo que el debate debe centrarse en el repudio a la violencia y no en los aspectos físicos de las personas. “A mí me atropellaron varias veces y creo que soy más linda que Cynthia y Gaby. Me golpearon muchas veces, por parte de los encargados de custodiar la seguridad”, concluyó.