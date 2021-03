“Sale Gubetich, queda su hijo. Nos cree estúpidos Marito. Sigue pisando fuerte el Equipo político de la Reina del IPS. Una burla pero era de esperar. Paraguay sigue en modo piloto automático”, tuiteó anoche el doctor Edilberto Rivarola. Es sabido que el IPS pertenece al feudo de la senadora colorada Lilian Samaniego.

Al respecto, el médico aseguró en entrevista con el canal GEN que no cambia nada la situación en el IPS con Vicente Bataglia, a quien tildó de ser un hurrero de élite que responde al mismo esquema y equipo de siempre. “No hay ningún cambio, queda el mismo esquema que responde al mismo equipo. Queda un jugador de refresco. No cambia absolutamente nada con el nombramiento de Vicente Bataglia. Él es un hurrero de élite. Yo no soy colorado pero respeto al hurrero barrial que compra los medicamentos a los enfermos, compra los cajones cuando muere alguien y se va a llorar con los familiares, pero este es un hurrero de élite, del Centenario. Este es más punzante (que Gubetich) pero torpe”, dijo.

El entrevistado recordó que Bataglia formaba parte del Consejo del IPS y lideraba junto a Gubetich el proceso de compra del cuestionado equipo de software. “Le presionaba a los jefes de servicios y de departamentos que no estaban de acuerdo sobre las bondades. Siempre estuvo detrás de la tercerización de los estudios, de los negociados”, reveló.

El médico lamentó que el presidente Mario Abdo quiera tratarles de estúpidos y siga “anestesiado en su burbuja”. Aseguró que el mandatario no puede gobernar ni cien metros a la redonda del Palacio de López y que con el tiempo se le pasará la factura. “No tiene autoridad”, dijo. “Nosotros pedíamos el cambio del Consejo, o no se soluciona el problema de fondo”, agregó.

También en entrevista con la radio 650 AM ahondó que Bataglia fue quien desvinculó a los 60 jóvenes médicos. “Prácticamente es una sucesión del mismo equipo, no hay cambio. Estructuralmente no van a cambiar las cosas. Es el más íntimo, es uña y mugre con Gubetich, era su vocero para el personal médico, de manera que no hay un cambio. Él es Gubetich con otro rostro y de Lilian. La esperanza era que entre alguien que no esté vinculada a esta señora (por Samaniego) porque el esquema sigue intacto”, arremetió.

Por otra parte, el entrevistado dijo que el ministro de Salud, Julio Borba, sí se dignó en llamar a todos los gremios médicos para solicitar el acompañamiento en este momento crítico. “Pidió socorro porque no va a poder solo sin ayuda de todos”, agregó.