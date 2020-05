El Núcleo de Empresarios Gastronómicos del Paraguay, que agrupa a unos 500 locales, dio a conocer un video mediante el cual anuncia que los integrantes del rubro volverán a abrir sus puertas al público en general desde el próximo 25 de mayo, durante el inicio de la fase 2 de la cuarentena inteligente.

Arami O’hara, representante del sector gastronómico, expresó a través de sus redes sociales que con esta medida están defendiendo casi 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Recordó que siempre respetaron las medidas del Gobierno y solo realizaban vía delivery, en algunos casos, pero ya es insostenible. Lamentó que pese a que ellos sí cumplieron, de igual manera fueron ninguneados por las autoridades.

Patriotas como nunca, defendiendo casi 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos|El rubro de los Restaurantes y afines RESPETO desde el PRIMER DÍA todas las medidas del Gobierno @MaritoAbdo |Y aún así, nos ningunearon| #EncendemosElFuego el 25 de Mayo. #SalvemosEmpleos pic.twitter.com/xB89tMGs1Q — Arami O’Hara (@AramiOHara) May 22, 2020

“Si la excusa de no abrir es que no se confía en el comportamiento de la gente, y no se mide trazabilidad, es un chiste. Todo está abierto, con tránsito de gente que ni es de mismo grupo familiar/laboral. Comedores están abiertos. Todo es ilógico. Las decisiones no tienen sentido”, alegó respecto al argumento que da Salud Pública para no permitir que las personas puedan sentarse a comer en los restaurantes, ya que necesariamente deberán sacarse el tapabocas.

La empresaria además sostuvo que el protocolo de limpieza siempre fue estricto, por lo que no será nada raro limpiar e higienizar todo el tiempo sus salones.

“Yo me saco el sombrero ante empresarios de mi rubro. Aguantaron más de 70 días con respuestas vagas/nulas. Cubriendo igual todas sus cargas sociales/económicas. Y ahora una gran parte decidió que ya no pueden seguir aguantando y quieren igualdad de condiciones”, esgrimió.

OTROS ESPERARÁN UN POCO MÁS

Sin embargo, la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), que nuclea por su parte a 220 socios, expresó su postura contraria al remarcar que seguirán buscando la aprobación del Protocolo de reapertura de los locales gastronómicos con el Estado.

Oliver Gayet, de dicha asociación, indicó a la radio 800 AM que esperan ser incluidos en la fase 3 (15 de junio al 2 de julio), ya que de momento recién figuran en la fase 4.