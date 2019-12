El presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Eugenio Jiménez Rolón, reconoció que aún no se puede indicar que la justicia paraguaya es insobornable.

Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo este lunes un balance de su gestión al frente del Poder Judicial. En ese sentido dijo que apuesta fuertemente por la lucha contra la impunidad.

Afirmó que no sintió presiones políticas y resaltó que no existen expedientes cajoneados en la Sala Civil y Comercial, pero que no es lo mismo en las demás salas, por lo que siempre ordena la realización de auditorías para hallar a los responsables.

“Si hay algo que puedo presumir es haber conseguido la transmisión de las sesiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Conseguí el 80% de lo que propuse cuando fui candidato a este cargo”, refirió.

Jiménez Rolón indicó que toma nota de las críticas de la Iglesia Católica y alegó que hasta se debe cambiar la mentalidad que se tiene para mejorar la justicia paraguaya, como por ejemplo desterrar la creencia de que existen atajos para conseguir una respuesta judicial.

“Es imposible decir que en el país tenemos una justicia insobornable (...) no puedo negar que hay políticos que llaman a abogar por sus casos", indicó.