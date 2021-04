El Fondo Ruso busca plantas de producción para alivianar su carga y ofrece a Paraguay fabricar la Sputnik-V. A nivel local no hay posibilidad de producir, pero sí de fraccionar y envasar.

Luis Ávila, gerente de Cifarma, se reunió esta mañana en Palacio de López con las autoridades del Ejecutivo, quienes informaron que el Fondo Ruso aprovechó la visita del asesor en asuntos internacionales, Federico González, para proponer a Paraguay la fabricación de las Sputnik-V.

“Fraccionar y envasar sí podemos, producir no, pero en una primera etapa hace falta una inversión no menor que va a llevar unos 120 días en adelante”, confirmó Ávila en conversación con la 730 AM.

Este plazo también incluye la transferencia tecnológica y el conocimiento sobre el manejo de la parte técnica, más allá de que ya se tengan listos los equipamientos.

Todos los fabricantes como Pfizer, Moderna y Sputnik están la misma búsqueda de plantas alternativas, ya que en este momento no pueden abastecer ni siquiera a sus propios mercados.

González viajó a Rusia días atrás, para reclamara Sputnik-V la entrega de otro lote, tomando en cuenta que Paraguay recibió apenas 4.000 unidades y pagó por un millón. Como respuesta, 20.000 dosis arribarían mañana jueves.