El aeropuerto Silvio Pettirossi se abrirá el 21 de octubre, pero los viajeros deberán guardar una cuarentena mínima de siete días incluso con resultado negativo al Covid. Las aerolíneas suspenderán las rutas a Asunción si no encuentran rentabilidad.

La conexión directa Asunción-Madrid fue un logro histórico para el Paraguay que se consolidó en los últimos años con el aumento de la cantidad de frecuencias a la semana.

Aunque la pandemia paralizó a todos, se aguardaba con mucha esperanza la reanudación de las operaciones aeronáuticas bajo un protocolo viable. La fecha de retorno se hizo esperar y hoy se conoció que será el 21 de octubre.

Sin embargo, el solo pensar en tener que aislarse por siete días pese a contar con un resultado negativo del Covid hace a muchos desistir de la idea de venir a nuestro país, lo cual impedirá que las compañías aéreas se mantengan en Paraguay,

El gerente de Air Europa, Olavi Linkola, anunció que pese a la cantidad de restricciones harán una medición de lo que se pueda conseguir bajo estas medidas.

"Después de la evaluación, si vemos que no es rentable volar a Paraguay, lastimosamente se tendrán que suspender los vuelos al país. Esperemos que eso no suceda”, dijo Linkola a la 650 AM, aunque aclaró que valora la decisión de abrir el Silvio Pettirossi.

La verdadera recuperación económica no es solo tener luz verde para volar, sino alcanzar niveles de operaciones de los cuales todavía están muy lejos en cuanto a frecuencia y a ocupación de asientos.