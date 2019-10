Bianca tiene fibrosis quística, lo cual afecta severamente a sus pulmones y solamente con el chaleco masajeador podrá remover todo el catarro estancado. Actualmente se moviliza con una mochila de oxígeno a cuestas, pero que no le brinda una efectiva solución.

“Ella necesita fisioterapia respiratoria todos los días, pero yo no tengo para pagar un fisioterapeuta que venga a hacerle o llevarle a un centro de fisioterapia. En los hospitales públicos no encontrás muchas veces eso o si encontrás es lejos y no tengo móvil para manejarme con ella. Tengo que llevar su mochila de oxígeno, a veces termina su batería esperando turno y la verdad que necesita” explicó Paola Giménez, madre de Bianca, al diario La Nación.

El chaleco tendría un costo aproximado de 3.000 dólares y servirá para reemplazar a la fisioterapia, ya que se desprenderá el catarro pegado en sus pulmones, evitando de esa manera el ingreso de bacterias e infecciones.

Las personas que quieran ayudar, pueden comunicarse al (0985) 499-317 con Paola Giménez, madre de Bianca.