"Te fuiste papá!! Pero dejando todo en la cancha como siempre hiciste, hoy tengo la misión de continuar con lo que construiste con ese legado tan grande que dejaste!! No me queda más que agradecerte por todo lo que nos diste!! Hoy te pido que me ilumines y nos proteja desde arriba", escribió en su cuenta de Facebook, Enrique Ferrás, hijo de Osvaldo Ferrás.

Ferrás, del PLRA, fue el primer intendente electo de San Lorenzo en la era democrática en 1991.

También tuvo su paso por el Congreso como diputado y además fue presidente del Club Sportivo San Lorenzo (SSL).