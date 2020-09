Lorena Denis es otra de las hijas del ex vicepresidente secuestrado hace una semana y media por el EPP. Esta admite que le complica dar respuestas a sus hijos, quienes preguntan por el abuelo a todas horas.

"Es muy duro cuando me preguntan si por qué no viene abuelo", contó Lorena a Telefuturo en una charla exclusiva.

Ella relató que el día a día con don Oscar, antes del secuestro era bastante tranquilo y que a diario brindaba atención a sus hijas y nietos, además de mucho afecto.

"Cuando se desocupaba de sus actividades, a la tardecita ya estaba con nosotras y con sus nietos. Como abuelo es excelente", afirmó.

Lorena tiene dos chicos, uno de 8 y otro de 15 años. Es el más pequeño el que permanentemente realiza consultas sobre Oscar y asevera que la falta de respuestas la quiebra.

"Ese es un dolor que no se puede explicar. Trato de comunicarme con ellos aunque sea una vez al día. A veces me hacen preguntas que no sé que contestar", manifestó.

Tanto Lorena como Beatriz están en Concepción en vigilia permanente y a la espera de respuestas de parte de sus captores, quienes habían puesto el miércoles como plazo para entregar a Oscar Denis, siempre que sus hijas cumplan las exigencias de donar víveres a varias comunidades norteñas.

Recordó a su papá como una persona impregnada de valores. "Eso mismo nos enseñó. Nos inculcó la honestidad, el trabajo y la valentía. Siempre estuvo pendiente de nosotras como de nuestra mamá", contó.