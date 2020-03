El Dr. Batista explicó que existe un grupo de pacientes crónicos que retiran medicamentos sin necesidad de consultar con un médico, por el plazo de 6 meses. No obstante, la primera resolución fue la de prorrogar por tres meses más el lapso, con el fin de evitar que los pacientes se acerquen a los consultorios para actualizar el protocolo que les proporciona el doctor de cabecera.

En cuanto a los pacientes con patologías agudas, el Dr insiste en que si no presentan condiciones graves que no vayan a consultar. “Caso contrario sucede con los graves, en ese sentido si garantizamos la provisión de medicamentos y la consulta”, expresó a la 970 AM el especialista.

Resaltó que en el hospital Ingavi, tienen 1.700 empadronados y que para el efecto crearon una farmacia nueva, que se encuentra en la policlínica ubicado en Mariscal López y Capitán Rivas (Fernando de la Mora), donde funcionaba el área de psicología. “Los empadronados crónicos de Ingavi, pueden pasar a retirar sus remedios desde el lunes, el resto puede pasar a retirar de su lugar habitual”, indicó.

La finalidad es evitar la aglomeración de los pacientes en el hospital, debido a los casos confirmados de Covid-19 en nuestro país.

Cirugías programadas

Las cirugías menores o de baja complejidad, donde no corre peligro la vida de pacientes si fueron postergadas y serán re-programadas, según el dr Jorge Batista. No así en los casos de cirugías reuma/oncológicas o de alta complejidad.

“Las programaciones todavía no las hemos previsto, depende de como se presente el escenario en estos días y después del 12 de abril”, enfatizó.

Asimismo destacó las disponibilades de camas para casos que requieran internación o terapia intensiva. El especialista pide a la ciudadanía que llame al Call Center para recibir orientaciones.

En ese sentido, explicó que no todos los cuadros respiratorios deben consultar, caso contrario si presenta complicaciones de respirar, el paciente debe asistir al hospital.