La aprobación del proyecto de ley que establece el pago del 100% del salario mínimo a las empleadas domésticas plantea diversas cuestiones relacionadas a la remuneración mensual. El trabajo por día o por hora se convierte en una alternativa para aquellos empleadores que no puedan abonar la totalidad del sueldo.

La Cámara de Diputados finalmente aprobó ayer el proyecto de ley “Que modifica el Artículo 10 de la Ley 5407/15 del Trabajo Doméstico”.

El citado proyecto establece que “los trabajadores domésticos se beneficiarán del régimen de salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas establecido por el Poder Ejecutivo”.

De esta manera, todas aquellas personas que estén incorporadas bajo este régimen de trabajo (empleadas domésticas, mucamas, amas de llave, niñeras, choferes del servicio familiar, cocineras, jardineros, etc.) pasarán a percibir el 100% del salario mínimo, es decir, la suma de G. 2.112.562.

La eventual entrada en vigencia de esta normativa plantea diversas cuestiones relacionadas al pago a las empleadas domésticas -principales beneficiadas con esta ley-, sobre todo en lo que se refiere al monto que deberán cobrar de forma mensual.

Por una parte, existen quienes consideran que el pago del 100% del salario mínimo a las trabajadoras domésticas es de cumplimiento imposible debido a que muchos empleadores ganan ese mismo monto y no les alcanzará el dinero; y, por otra parte, están quienes reivindican la decisión pues creen como justo que se cobre la totalidad del salario y no solo el 60%, tal y como está ocurre en la actualidad.

Ante este dilema, existe una opción válida que permitirá formalizar la labor doméstica y, a la vez, pagar un monto que sea acorde al sueldo mensual del empleador. En este caso, se trata del pago por hora o por día.

El artículo 6 de la Ley 5407/15 del Trabajo Doméstico establece que “se podrá convenir la remuneración por hora, por día, por semana o por mes”, lo cual permite a las empleadas domésticas acordar con el empleador el sistema de trabajo que más les convenga.

De esta manera, una trabajadora del hogar podrá trabajar, por ejemplo, durante 6 horas todos los días o, en su defecto, elegir qué días de la semana tendrá la posibilidad de acudir y durante cuántas horas cada día.

En caso de darse esta situación, el empleador está obligado a pagar a la persona que contrate el monto que corresponda de acuerdo al sistema de trabajo acordado, siempre teniendo en cuenta el jornal diario de G. 81.252 o el monto por hora de G. 10.156.







El abogado Eduardo Pérez Avid, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, en entrevista con HOY recordó que en todos los casos de trabajo doméstico se debería firmar un contrato para formalizar el vínculo entre el empleado y el empleador, tal y como lo establece la ley Ley 5407/15.

En dicho contrato deberían estar especificadas las condiciones de trabajo de la persona, la cantidad de horas a cumplir, el monto y forma de pago de la remuneración, tanto para los casos de trabajo doméstico por día o por hora o los que sean con o sin retiro.

PAGO DEL SEGURO DE IPS

A partir de la promulgación de la Ley Nº 5.407/15 “Del Trabajo Doméstico”, las personas contratadas para el servicio doméstico (con y sin retiro) se encuentran incorporadas al régimen general del seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por consiguiente, toda trabajadora doméstica necesariamente deberá estar inscripta como afiliada en el Seguro Social del IPS, pudiendo acceder a todos los beneficios que ello implica (atención médica, internaciones, cirugías además de la jubilación).

Con el proyecto de ley aprobado ayer, lo único que estaría modificándose es el monto de dinero a aportar de forma mensual, dado que el cálculo se hace de manera proporcional al salario percibido por el trabajador.

Actualmente, el aporte obrero (del empleado) es del 9%, mientras que el aporte patronal (del contratante) equivale al 16,5% . En total, el aporte que debe pagarse mensualmente al IPS es del 25,5% para todos los casos.

Si una empleada doméstica gana menos del salario mínimo legal vigente (en el caso de quienes trabajen por hora o por día), siempre seguirá sufriendo un descuento del 9% sobre su salario real, pero la diferencia que exista hasta llegar el 25,5% quedará a cargo del patrón.







Según Pérez Avid, esta modificación en el aporte obrero patronal al IPS podría acarrear dificultades para los empleadores, esto atendiendo a que aumentará el monto que deberán aportar a IPS por sus empleadas domésticas.

Como no existe una excepción para este tipo de casos, el empleador necesariamente deberá asumir la diferencia del aporte hasta llegar al 25,5%, tal y como muestra el gráfico.

EMISIÓN DE FACTURA LEGAL

Con la discusión del pago del salario mínimo a las empleadas domésticas también ha surgido la duda de si es que, a partir de ahora, será necesario que las mismas emitan factura por la prestación del servicio que realizan.

El titular de la la Asociación de Abogados Laboralistas aclaró esta cuestión y sostuvo que, en el caso de las trabajadoras domésticas, no corresponde que las mismas emitan boleta legal porque la labor que realizan no se enmarca dentro de un trabajo profesional, además que el personal doméstico está dentro de la calificación de trabajador con vínculo laboral y no como prestador de servicios.

Asimismo, refirió que por más que les hagan generar factura, este documento no servirá para que los empleadores puedan deslindarse de la responsabilidad que tienen mediante un vínculo laboral, dado que en este tipo de casos existe una relación de dependencia.