El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitió un comunicado expresando su preocupación respecto a publicaciones periodísticas que aseguran que el recurso de amparo presentado por Nilda Esther Sosa y el abogado Martín Almada para frenar momentáneamente los trabajos del Corredor Vial Botánico ya fue concedido. En el documento, manifiestan que no tienen orden de suspender la obra.

“Nos vemos obligados a desmentir categóricamente estas publicaciones. El amparo presentado por Nilda Esther Sosa aún no está resuelto. No hemos sido notificados y no tenemos conocimiento de una medida cautelar dictada por la jueza respecto a la paralización de Obras.”, aclara la institución.

Los trabajos preliminares de la obra iniciaron el pasado martes y el MOPC asegura que continuarán con la colocación del vallado de protección en la zona donde se realizará el movimiento del suelo, según manifestó el Ing. Eduardo Calderini, técnico de la cartera estatal.

El proyecto del Corredor Vial Botánico afectará 1,6 hectáreas y a 247 árboles, de los cuales 157 serán trasladados y 117 reutilizados dentro del predio. Además, a pedido de la Municipalidad de Asunción, 32 hectáreas pertenecientes al RC4 serán anexadas al Jardín Botánico y por iniciativa de la organización ambientalista A Todo Pulmón, por cada árbol talado o trasladado, se plantarán otros diez.