Más evidencias de despilfarro que salpican al ex gobernador Rodolfo Friedmann fueron descubiertas en una auditoría iniciada en el 2014 que quedó congelada en la Contraloría de la República.

Generosos anticipos con plata del almuerzo escolar, notas de remi­sión del alimento de niños y niñas del departamento de Guairá sin fecha son otras irre­gularidades que saltan ahora y salpican los primeros meses de gestión del ex gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro. Estas y otras observaciones fueron halladas mediante una auditoría iniciada por la Contraloría de la República en marzo del 2014, pero que quedó cajoneada en la insti­tución y hasta hoy día no se le da trámite.

En esta auditoría también se confirma que el ex secreta­rio y fiscalizador de la SA de Friedmann, de nombre Ovi­dio Cuevas Leiva, como líder de la “Comisión de Fomento y Desarrollo de Rincón 1”, reci­bió fondos de la Gobernación de Guairá para la concreción de obras, pero los fondos no se usaron para los proyectos sociales, tal como se había denunciado en los medios de comunicación en el 2014. No existe rendición de cuentas.

Cuevas ganó impunidad y es actualmente concejal muni­cipal de Villarrica. Así tam­bién la fiscalizadora suplente en la sociedad de Friedmann, de nombre Marta Caballero, luego de estar como secretaria de acción social en la Goberna­ción de Guairá, hoy día es edil de esta comuna. La SA donde los concejales figuran, fue constituida por Friedmann y su madre Guadalupe Alfaro y de una ambos pusieron en efec­tivo G. 5.000 millones.

Friedmann, en el marco de un contrato de G. 1.415 millo­nes en el 2013, otorgó gene­roso anticipo al proveedor, cuando el pago debía ser con­tra entrega de los alimentos, con respaldo de la nota de remisión correspondiente.

Pagó el 92% del valor del con­trato cuando el proveedor Grupo Katupyry Emprendi­mientos solo entregó el 14% de los almuerzos en el 2013.

Según la citada auditoría, recién en marzo del 2014 se procedió a la entrega de la otra parte del almuerzo escolar. Sin embargo no se sabe cuándo exactamente llegaron a los alumnos, ya que las notas de remisión fueron consignadas sin fecha.

El informe revela que 26.551 raciones carecen de fecha de entrega, por lo que no supieron confirmar si esos documen­tos realmente corresponden al cumplimiento de este con­trato.

Aparece también la adquisi­ción de combustible en setiem­bre del 2013 por G. 133 millones que no cuenta con órdenes de compra ni informe de la uti­lización del insumo. Si bien el monto es menor, es un antece­dente que conduce a un modus operandi de la administración Friedmann, que hoy está en el ojo de la tormenta por malver­sación del rubro carburantes. Todo a raíz de que se descu­briera que el tío del ex gober­nador, Rodolfo Alfaro, en el 2016 hizo figurar la carga de 23.820 litros de combustible de una sola vez, pero que no fue registrada por la tarjeta mag­nética de Petropar.

En la última auditoría tam­bién se detectó que Friedmann pagó por 203 mil raciones de almuerzo escolar no distri­buidas en el 2016, lo que sig­nifica un faltante de G. 2.295 millones. Figuran además pagos triplicados por repues­tos a su hermanastro Ricardo Gotze, transferencias a nom­bre de comisiones que termi­naron en manos de su amigo, proveedor estrella.

Ahora, la Contraloría como la Gobernación de Guairá deben responder pedidos de informe por parte de parlamentarios y las irregularidades de la ges­tión de Friedmann (si estas instituciones cumplen su rol) están a un paso de ser investi­gadas por Fiscalía.