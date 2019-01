Un show de color, música y fuegos artificiales no pararon pese a que un joven quedó colgado durante 40 minutos mientras realizaba el salto bunge en el pub Taoland de San Bernardino. La denuncia la realizó María Soledad Blanco a través de sus redes donde contó lo que sucedió la noche del sábado en el concurrido local.

“La máquina sufrió un desperfecto y el muchacho quedó de cabeza colgado, nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar”, señala la joven. Sigue su relato indicando que tras 15 minutos de permanecer en esa posición, el muchacho comenzó a vomitar mientras hacía gestos indicando que no podía respirar.

Abajo, tanto bomberos voluntarios como personal de la discoteca no reaccionaron y que solo había un paramédico para asistir en el momento del salto. “El DJ no fue capaz de parar la música completa. Cuando fui a pedir que apaguen todo el DJ me dice que recibió órdenes de no suspender la música, minimizando todo”,. señala María Soledad.

La joven indignada en medio de su denuncia manifestó que el local tenía la responsabilidad de parar todo y ver la manera de tranquilizar al joven y asistirlo. “Pudo hablar muerto ahí en semejando periodo de tiempo para que lo bajen”, lamentó.

Como si no bastara el momento de riesgo por el que atravesó el joven, la fiesta continuó dando lugar a los fuegos artificiales mientras el muchacho continuaba vomitando, momento en que se desvaneció.

“Ojalá que los responsables paguen por esto y que el muchacho y su familia le entablen una demanda para que aprendan que con la vida no se juega”, puntualizó la denunciante.

Uno de los responsables del local como gerente comercial es Pablo Ferreira, hijo de Pedro Ferreira presidente de la ANDE, que el pasado 6 de enero atropelló en estado etílico a un ciclista al que no asistió antes ni después del accidente y además intentó burlar los controles de alcotest, que finalmente dio positivo. Hasta el momento, ningún responsable del local dio su versión sobre lo ocurrido en el pub Taoland.