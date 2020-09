Después de la denuncia de los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) sobre la falla del único acelerador lineal que disponía todo el sistema de salud pública, afortunadamente el equipo fue reparado y se volvió a utilizar desde el jueves con los enfermos en condiciones más críticos.

A esto se suma la compra de un nuevo acelerador que comenzará a funcionar desde mañana miércoles y marcará un hito histórico por ser la primera vez que se dispondrán de dos equipos.

“El viernes a la tarde llegó el ingeniero brasileño que tiene que poner a punto el nuevo acelerador lineal, está en su última etapa el montaje y me informaron que esta tarde terminaron dosos esos detalles que son importantes para que las radiaciones no sean dañinas”, confirmó el director del Incan, Nelson Mitsui en contacto con la 650 AM.

Detalló que si bien el nuevo aparato es de última generación y que la capacidad de los dos son similares, en una primera etapa no se le podrá cargar la misma cantidad que el antiguo, por lo que comenzarán de forma paulatina.

La lista de pacientes es de 100 y cada uno debe pasar por 25 sesiones que cuestan entre 800.000 a un 1.000.000 de guaraníes. Al menos unos 50 enfermos irán a la tercerización ya que los equipos siguen siendo insuficientes.