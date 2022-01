El neurocirujano Miguel Ángel Velázquez, mejor conocido como Dr. Mime, publicó en su cuenta personal de Twitter del por qué no hay que contagiarse de coronavirus “a propósito”.

En su posteo mencionó que hay personas que lo hacen (contagiarse) para hacer pasar la enfermedad y aumentar las defensas. En ese sentido, explicó que el ómicron no es solo una gripe fuerte, e incluso puede complicarse bastante, sobre todo en grupo de vulnerables y con el sistema inmune débil.

POR QUE NO HAY QUE CONTAGIARSE DE COVID “A PROPOSITO”: hay gente que lo hace “para pasar la enfermedad y aumentar las defensas”. NO porque:

- Omicron no es “una gripe fuerte nomas”, se puede complicar bastante, sobre todo en vulnerables y personas con sistema inmune debil



Sigue

