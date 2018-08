El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado de repudio sobre un hecho acontecido el pasado viernes frente al domicilio del legislador en la ciudad de Luque. La periodista del canal ABC TV Kiara Coronel se encontraba realizando la cobertura en vivo de los incidentes cuando en un momento se acercó al comisario Víctor Vera, jefe de la 3era. Central.

En el comunicado, el SPP menciona cuanto sigue: “La cronista estaba reportando en vivo la concentración e intentaba preguntarle al jefe de comisaría qué respondía a las denuncias de los manifestantes que lo acusaban de actuar con violencia. El comisario Vera la tomó del brazo donde tenía sujeto el micrófono y la zarandeó, según denunció la colega. No obstante, la periodista insiste en entrevistarlo y le pregunta repetidamente por qué acababa de agredirla a ella y a otros manifestantes. Finalmente el jefe de Policía atinó a responder: ‘Hermosa sos’”.

El hecho, siempre según el comunicado del SPP, la actitud del comisario Vera va en contra de lo establecido por el artículo 34° de la Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, que dispone la obligación del Estado de reeducar a la persona agresora. En su artículo 3° se establece claramente que uno de los ámbitos de aplicación de la norma es cuando la violencia hacia la mujer “sea perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes”.

Al respecto, Coronel conversó con HOY Digital y mencionó que la cobertura era muy intensa y que fue una manifestación complicada ya que cada día va empeorando. Sostuvo que en un momento se acercó al comisario para hacerle la consulta pertinente y el jefe policial la tomó del brazo y la zarandeó.

“En ese momento dejo de comentar y le pregunté por qué me agredió y no me hizo caso. En cierto momento me vuelvo a acercar al comisario y en vez de darme una respuesta me dijo ‘hermosa sos’. Eso quedó grabado pero no se ve en las imágenes porque estábamos en vivo y el camarógrafo estaba filmando hacia los manifestantes”, relató.

Coronel dijo que no denunció el hecho ese día porque la manifestación se trasladó hasta la Comisaría 3era. Central y que su objetivo era no quitar el protagonismo de la jornada a los manifestantes. Explicó que su prioridad siempre fue la de informar, pese a que otra persona también denunció haber sido agredida por el mismo comisario Vera.

La periodista manifestó que desde el SPP le dijeron que podían presentar un informe sobre el comunicado ante la comandancia para que se pueda manejar, a nivel organismo, lo que ocurre con sus agentes pero que hasta el momento no pudo hablar con representantes del gremio. Finalmente, dijo que si bien es triste que muchas colegas pasen por situaciones similares a diario, le da rabia que este tipo de hechos sucedan.

“SI ES ACOSO, NO SÉ”

El comisario Víctor Vera, consultado también por HOY Digital, sostuvo que ese día no podía realizar correctamente su trabajo. “No sé qué lo que puedo decir. Ella era la que insistía. No podía hacer mi trabajo de ella. Pero si eso es acoso, no sé”, espetó.

Sostuvo además que es mentira que la maltrató y la zarandeó sino que lo que hizo fue pedirle que se fuera del lugar porque no podía desempeñar su labor. “Ella estaba haciendo su cobertura pero prácticamente vino a mí. Ella no enfocaba a otro lado”, agregó.

Indicó que la situación en ese momento “estaba candente” y negó el acoso. “¿Qué piko eso va a ser acoso? Tiene que alegrarse. Si le dije, no me acuerdo. Pasaron tantas cosas”, manifestó.

Consultado sobre si volvió a comunicarse con la periodista, manifestó que Coronel no volvió a las manifestaciones y que no se va a comunicar con ella vía telefónica para que no se diga que está intentando acosarla nuevamente.

“Las persona que me conocen le pueden decir que jamás le voy a faltar al respeto a nadie. La gente me conoce que clase de persona soy Tengo 28 años de servicio y no voy a venir a ensuciar por esta macanada mi trayectoria”, puntualizó.

Finalmente, dijo que está analizando acciones judiciales contra el SPP por el comunicado emitido.