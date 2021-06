Estados Unidos se convirtió en el destino preferido de los compatriotas que viajan al exterior, desbancando a Brasil que se encuentra segundo en cuanto al flujo migratorio por vía aérea, según datos de la Dirección General de Migraciones. Esta situación fue propiciada por el “turismo de vacunas”. Allá se aplican especialmente la vacuna de Johnson & Johnson, comúnmente conocida como Janssen, que es una de tipo vectorial y utiliza la misma tecnología que la de AstraZeneca y la Sputnik V. Sin embargo, se diferencia de las anteriores porque es de una sola dosis.

El biólogo molecular e investigador argentino que reside en EE.UU, Ernesto Resnik, indicó al respecto en su cuenta de Twitter que la primera dosis de la vacuna Sputnik es muy parecida, casi igual, a la vacuna mono-dosis de J&J, ya que utiliza el mismo Ad26 como vehículo y la misma proteína Spike para inducir inmunidad y la dosis inoculada es muy similar.

A su parecer, no hay motivo para pensar que la vacuna mono-dosis J&J sea efectiva en una sola dosis y la de Sputnik no, porque ‘requeriría’ la segunda para ser efectiva. “Esto no tiene ningún sentido, es una convención. J&J decidió hacer una sola dosis solo por motivos comerciales. Sputnik decidió un diseño de dos dosis por el mismo motivo que otras: porque dos dosis es mejor, lo que no quiere decir que con una dosis no sea muy efectiva. La sorpresa con todas las vacunas fue que resultaron muy efectivas, ya con 1ra dosis”, aseguró.

Es por ello que argumentó que si la primera (y única) dosis de J&J es efectiva, también lo es la Sputnik, y de hecho los estudios “en uso” de la vacuna indican que es hasta mejor, casi 79% efectividad con una dosis (J&J es entre 66-72%). Alegó además que no se pierde la efectividad con el tiempo y que en realidad mientras el periodo es más largo tras aplicarse la primera dosis se desarrolla la inmunidad.

Para sustentar su posición trajo a colación los datos de J&J en los primeros meses: la efectividad es solo 65% para casos severos a las 3 semanas, pero va subiendo y a las 10 semanas llega al 95%. “Cuando pasan muchos meses y no se da el “boost”, la segunda dosis, la respuesta seguramente se empieza a desvanecer, pero siempre quedan las células de memoria. ¡La inmunidad no se pierde! Con la 2da dosis se la mantiene alerta y preparada. Es decir, es bueno, muy bueno, tener esa segunda dosis, –sobre todo en una situación de gran circulación del virus, donde lo mejor es tener la mejor inmunidad posible– pero como demostraron numerosos estudios, puede esperar 3-4 meses. O más”, insistió.

UNA SOLA DOSIS DE JANSSEN EN ESPAÑA

Hasta el momento, según el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad de España, ya han recibido la monodosis de la vacuna de Janssen 1.056.785 personas de ese país. Allá también se hacen varias preguntas, tales como: ¿Cuánto dura la inmunidad con la vacuna de Janssen? ¿Por qué es monodosis mientras que el resto necesita una inyección de refuerzo?

Como respuesta indican que los resultados de la fase III reflejaron que el fármaco tiene una eficacia del 67% para evitar el contagio a los 14 días de la inmunización. Este porcentaje de efectividad aumenta con los casos más graves a un 85% y una eficacia del 100 % a la hora de evitar las muertes por coronavirus.

No obstante, el pasado mes de noviembre se inició un estudio en fase III que prueba la efectividad de dos dosis y que habrá que esperar para ver si finalmente se recomienda una dosis de refuerzo o no aunque, por el momento, con una es más que suficiente, ya que es tan eficaz y segura como el resto de vacunas contra el Covid-19.

Los primeros resultados sobre hasta cuándo dura la inmunidad llegaron de América Latina, con un estudio de dos meses y medio de seguimiento a vacunados que mostraban pervivencia de los anticuerpos en individuos de edades muy diversas. Sin embargo, todavía se desconoce hasta cuándo mantiene una efectividad suficiente contra el coronavirus.

En un principio, en España se empezó a inmunizar con Janssen a la franja de edad de entre los 70 y los 79 años, aunque más tarde se amplió a los mayores de 60. Asimismo, actualmente en España está siendo administrada en adultos de entre 40 y 49 años y ha sido aprobada para mayores de 18 años.