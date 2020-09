Alfredo Varela, uno de los camioneros afectados, relató a radio Uno que en total unos 300 transportistas paraguayos están varados a 6km de Clorinda, Argentina, desde hace 3 días.

“Nos tienen como unos animales acá, no tenemos agua, baño, nada, estamos en un desierto. Nadie vino a preguntarnos si necesitamos algo, y nos dijeron que no vamos a pasar hacia el lado paraguayo hasta tanto se solucione todo, lamentable es como estamos”, expresó.

Igualmente, dijo que otros 200 camioneros paraguayos más pasan la misma situación en la ruta 81 del vecino país.

El afectado manifestó que gracias a la unión entre todos los conductores lograron conseguir provisiones de alimento y agua, pero que solo tienen hasta hoy.

“Vamos a esperar también hasta hoy y luego tomaremos alguna medida porque no somos animales para que no tengan así. Estamos a 10 km de nuestro país y es lamentable, no tenemos respuestas de nadie”, afirmó.

Asimismo, esperan a que las autoridades del consulado paraguayo en Argentina tomen algún tipo de acción para solucionar el inconveniente y puedan retornar al país.

Por su parte, el embajador paraguayo, Julio César Vera, dijo que está en constante comunicación con las autoridades argentinas, además envió una nota al embajador argentino en nuestro país, Domingo Peppo, quien a su vez está en contacto con sus pares.

“Hay un problema interno entre una organización y la Gobernación de Formosa. Dicha organización exigen el cese de la restricción sanitaria que rodea a Clorinda, por no tener respuestas, hicieron cierre de ruta. Hay 3 cordones y en el principal hay 150 personas, es una situación preocupante”, expresó en contacto con radio Uno.

El diplomático indicó que no queda más que esperar a que las autoridades de Argentina ordenen el desalojo de los manifestantes.

Sostuvo que la medida de fuerza, perjudica a ambos países, ya que los protestantes no permiten el ingreso ni salida a Paraguay ni a la Argentina.