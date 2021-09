A más de un año de la pandemia por COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud no reportó fallecidos causa de la enfermedad en esta jornada, en la fecha también se registraron 25 nuevos contagios.

La cartera sanitaria informó que en las últimas 24 horas se procesaron 2.051 muestras, de las cuales 25 arrojaron resultados positivos al COVID-19.

En esta jornada no se registraron fallecidos a causa de la enfermedad, una noticia positiva que refleja la eficacia de las vacunas, que si bien no evitan la infección del virus, ayudan a no desarrollar los síntomas más graves.

Por otra parte, a la fecha se encuentran hospitalizados por COVID-19 unos 55 pacientes, de los cuales 23 están internados en unidades de terapia intensiva.

En el informe incluye a 120 nuevos pacientes recuperados, sumando así un total de 442.632 personas que lograron vencer al COVID-19.

Con las nuevas cifras, el total de casos confirmados de COVID-19 en el país asciende a 459.804.