El Ministerio de Salud dio a conocer los detalles relacionados a la implementación de la “cuarentena inteligente”, que entrará en vigencia a partir del 4 de mayo. En este caso, se hará una evaluación de los resultados obtenidos cada tres semanas para luego decidir si se avanza o no a la siguiente fase.

En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó la entrada en vigencia de la “cuarentena inteligente” como siguiente paso en el marco de la pandemia de COVID-19.

La medida se llevará a cabo en distintas fases y empezará a regir a partir del lunes 4 de mayo, posterior a la culminación de la “cuarentena total” que se mantiene hoy día.

Esta nueva modalidad de cuarentena está diseñada para ser implementada durante tres semanas. Cada 21 días se estará haciendo una evaluación para ver si se avanza a la siguiente fase, si todo sigue igual o si hay que retornar a la fase anterior, explicó Mazzoleni.

“La cuarentena inteligente conlleva en sí acciones dinámicas. Eso significa que a partir de aquí tendremos acciones que pueden avanzar en términos de mayores libertades, detenerse o retroceder”, acotó respecto a este punto.

El titular de la cartera sanitaria aclaró que con todo esto no se habla de relajar ninguna de las medidas que han dado buenos resultados hasta el momento. Así también, sostuvo que "hay cosas que no se negocian", una de ellas el "modo coronavirus de vivir” que contempla: la higiene y el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el hecho de no compartir utensilios ni tampoco el mate y el tereré.

Mazzoleni dijo que lo importante por sobre todo para que las medidas adoptadas por el gobierno tengan éxito y que se pueda dar sostenimiento a ello es “protegernos como si todos fuéramos portadores del virus”.

Igualmente, destacó que las decisiones que vayan a tomarse para ir avanzando o retrocediendo en las distintas fases de la cuarentena inteligente dependerán de una serie de indicadores que “nos dirán dónde estamos”. Entre ellas se destacan: la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, la cantidad de personas internadas en camas COVID, la cantidad de gente con síntomas respiratorios.

Los detalles relacionados a este tema serán socializados con la ciudadanía los días jueves antes de tomar la decisión y anunciar a la ciudadanía cómo seguirá la cuarentena inteligente, confirmó el ministro de Salud.

Mazzoleni enfatizó la necesidad de incluir filtros para evaluar a los obreros y profesionales que trabajen en los distintos ambientes laborales, de manera a dar cumplimiento a las medidas adoptadas.

En el mismo orden de cosas, se insta a que en todo lugar que requiera el ingreso de personas para alguna transacción se provea un mecanismo para el lavado de manos o la higienización (incluyendo alcohol en gel), además de exigir el uso obligatorio de tapabocas, realizar el control de temperatura y respetar el distanciamiento físico.

MODALIDAD DE LA CUARENTENA INTELIGENTE