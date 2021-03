Mientras las autoridades sanitarias advierten sobre el peligro que conlleva ir al Brasil en la situación actual de la pandemia, a través de las redes sociales varias personas están organizando ir en caravana al vecino país. Migraciones aclara que no hay impedimentos para los que quieran salir del país, aunque evaluará aplicar restricciones a la hora de volver.

En medio de la desesperante situación epidemiológica que se vive en el país, con la falta de camas para internar a los pacientes con Covid positivo, varios paraguayos se encuentran abocados a armar caravanas para ir a vacacionar al Brasil. Esto se pudo ver en varias publicaciones en grupos de Facebook y otras plataformas.

IRRESPONSABILIDAD. Desesperante situación epidemiológica, pero por acá están armando caravanas para vacacionar al Brasil. Qué parte de que los hospitales están saturados no entendemos? pic.twitter.com/BgXMf1nSrl — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) March 12, 2021

La titular de Migraciones, Ángeles Arriola, informó en entrevista con la radio 650 AM que actualmente no existe ninguna restricción, tanto para entrar como para salir del país, porque para ello se debe llegar a un acuerdo con Brasil y recordó que cuando inició la pandemia tuvieron que dejar entrar a los compatriotas por una cuestión de humanidad. “No se puede prohibir a ningún paraguayo que salga de vacaciones, lo que podemos hacer es que la entrada sea más rigurosa. Hay que ver que determinación toma Salud con la alerta roja. Recordemos que tenemos frontera seca que seguramente no se podrá cerrar del todo”, explicó.

El último protocolo, que data del 22 de diciembre, establece una declaración jurada en la cual el viajero que regresa al país se compromete a hacerse el test dentro de las 24 horas. Resaltó la entrevistada que se podría evaluar la implementación de la exigencia del PCR al volver al país y un aislamiento de siete días en los albergues u hotel salud. “Eso tiene que venir de Salud, nosotros no tomamos esas decisiones, solo proponemos”, aclaró.

“Hay que tener bastante cautela para salir a vacacionar actualmente, sobre todo al Brasil. Preocupa y produce cierta impotencia. Se está manteniendo en promedio 80 a 100 por día (viajeros al Brasil). Cada Estado de Brasil está comenzando a establecer sus reglas para el ingreso. Entonces, los que van a vacacionar podrían tener inconvenientes”, mencionó la autoridad.

RÍO DE JANEIRO ESPERA A PARAGUAYOS

Por su parte, Hernando Arteta, cónsul paraguayo en Río de Janeiro, indicó al canal GEN que dicha zona brasileña está preparada para recibir a los turistas paraguayos que deseen ir durante la Semana Santa. Aunque señaló que al igual que en Paraguay, las salas de los hospitales en Río de Janeiro están totalmente colapsadas por pacientes con Covid-19.

“Los paraguayos siguen viniendo permanente, la pandemia no les asusta a los paraguayos. Estamos recibiendo a turistas de Asunción. Acá estamos preparados para asistirles en el caso de ser necesario, como pérdida de documentos, robos. Tenemos una red de médicos acá. Todos vienen con seguro médico que es una exigencia del Gobierno”, dijo.

El representante connacional detalló que actualmente en esa ciudad rige un toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 de la madrugada y que existe mucha exigencia de parte de las autoridades. “Se está cumpliendo el protocolo”, agregó.

POSTURA DE LOS MÉDICOS

El médico infectólogo paraguayo Tomás Mateo Balmelli rogó este viernes “dejar de importar el virus brasileño” y hacer un control sanitario más estricto en las fronteras.

A su vez, el doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, advirtió que Brasil tiene un manejo casi genocida de la pandemia y que la variante de ese país ya estaría circulando en el nuestro.

Para graficar el potencial problema, mencionó que ante la medida de Foz de Yguazú, los brasileños pasaron al lado paraguayo para farrear, ocasionando que el sistema sanitario de Ciudad del Este nuevamente colapse.