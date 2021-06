Por: La Caja Negra

Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio de 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el año 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

LAS ESTANCIAS DEL “BARÓN DE LA DROGA”

Entre sus innumerables bienes encontrados en nuestro país, el considerado “barón de la droga” posee 20 estancias, de las cuales 7 están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), las mismas están valuadas en US$ 50 millones.

Entre estas siete estancias, aparece la denominada “Cielo Azul”, de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción.

Según documentos a los cuales accedió el equipo de La Caja Negra, la estancia “Cielo Azul” está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

CRÉDITO DEL BANCO ATLAS

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia “Cielo Azul”. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia. El Juzgado del 5to. Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

INTERVENCIÓN DE SENABICO



Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020, la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes pertenecientes, entre ellos, las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellas la de “Cielo Azul”, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el Banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

El banco propiedad de la familia Zuccolillo intenta recuperar el dinero prestado al prestanombre de un poderoso criminal acusado de lavar dinero sucio proveniente del mundo narco en Paraguay.