Durante una conferencia de prensa desarrollada esta tarde, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó el avance a la Fase 3 de la cuarentena inteligente para un total de 15 departamentos, teniendo como excepciones a Concepción y Paraguarí debido a los brotes de COVID-19 registrados durante la semana.

En el caso puntual del departamento de Paraguarí -salvo el distrito de San Roque González-, quedará en Fase 2 durante algunas semanas más, hasta tanto lo definan las autoridades sanitarias. En Concepción, tendría una demora de unos días para eventualmente tener el visto bueno para avanzar a la próxima fase.

La Fase 3 arrancará de manera oficial el lunes 15 de junio y contemplará un cambio en el horario para el desplazamiento de personas que se extendería hasta las 22:00. Mazzoleni aclaró que esta decisión está sujeta a la recomendación del ministro del Interior, Euclides Acevedo.

Asimismo, confirmó que se habilitarán los locales gastronómicos, tal y como estaba establecido, aunque con agendamiento previo para la reserva de mesas y con protocolos sanitarios específicos.

Respecto a los patios de comidas, el ministro afirmó que si dichos lugares no adoptan un esquema similar al de los restaurantes (incluyendo el agendamiento, el distanciamiento de mesas, etc), por ahora no se podrán habilitar.

Los gobiernos departamentales podrán ajustar los horarios de los comercios, previa aprobación del Ministerio de Salud, según indicó.

Otro aspecto resaltante de la Fase 3 está relacionado a la Educación Superior (universidades) donde estarán habilitadas las clases prácticas y de laboratorio, junto con las defensas de tesis y exámenes. Para estos casos, se establece un número máximo de 10 personas, dependiendo del tamaño del aula y del laboratorio. Para el efecto, se elaborará un protocolo especial a ser socializado próximamente.

Las actividades físicas al aire libre se podrán realizar con hasta dos personas a partir de esta nueva etapa. De igual manera, se autoriza la reapertura de academias, gimnasios y polideportivos, en todos los casos con agendamiento previo y con un número reducido de personas dentro de los locales.

En los clubes sociales y/o deportivos, aparte de la caminata que ya se encontraba habilitada, ahora también se podrán realizar actividades físicas en espacios cerrados como en los gimnasios, aunque respetando siempre el protocolo sanitario citado anteriormente.

Para el sector cultural, se podrán abrir los autocines, autoteatros y otras actividades similares, aunque respetando el distanciamiento físico.

En el sector religioso, Mazzoleni confirmó que se podrán realizar las celebraciones con hasta 20 personas como máximo, respetando un estricto protocolo sanitario que será consensuado con este sector. Esta disposición contempla las misas, cultos y adoraciones, según aclaró durante la presentación.

El ministro de Salud aclaró que se están definiendo algunas cuestiones relacionadas a la Fase 3 de la cuarentena inteligente que deberán ser pulidas en el decreto presidencial.