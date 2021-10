​El obispo de la Diócesis de Caacupé confirmó este martes que este año se volverá a habilitar la peregrinación de los fieles en el marco de la festividad de la Virgen de Caacupé.

Asimismo, señaló que una de las exigencias para los devotos será contar con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para participar de las celebraciones litúrgicas.

De esta manera, aquellas personas que no se encuentren vacunadas o no hayan completado su esquema de inmunización no podrán asistir a las misas, al menos por ahora.

La presentación del carnet de vacunación COVID será indispensable para avalar la vacunación de quienes acudan a la ciudad cordillerana, enfatizó el monseñor Ricardo Valenzuela.

Este anuncio se produce en coincidencia con la actual situación epidemiológica, con una curva de contagios que sigue en descenso a nivel país.