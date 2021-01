La ciudadana Ángela Sofía Olmedo reportó vía Twitter que hizo 219 llamadas durante un día al call center del IPS y que cuando entró su llamada, tuvo que esperar 32 minutos, ya que 77 llamadas antes estaban siendo atendidas, para finalmente recibir la información de que los 10 únicos turnos disponibles ya se reservaron y por lo tanto debía llamar de vuelta al día siguiente.

Y cuando POR FIIIN entre la llamada te van a hacer esperar 32:21 minutos (77 llamadas antes están "siendo atendidas") para decirte que los 10 ÚNICOS turnos disponibles ya se reservaron, que VUELVA a llamar mañana.



Les pedís hablar con el/la supervisor/a y te cortan. @IPSParaguay — Ángela Sofía Olmedo (@AngelaOlmedo_) January 12, 2021

“Llamar al call center de IPS es como buscar una respuesta del Estado paraguayo. Siempre te va a dar “ocupado” aunque hagas todo bien (seguro al día, 219 llamadas desde las 07:02 am). Les pedís hablar con el/la supervisor/a y te cortan. Los 10 únicos turnos de teleconsulta para dentro de dos semanas. IPS busca que los asegurados muramos en la búsqueda de la atención que nos corresponde por sostener cada mes esta institución con nuestros ingresos, mientras desvían recursos para tapar otros agujeros”, cuestionó.

Otra asegurada, identificada como Mirta Ortiz, también expresó mediante las redes sociales que hace un mes está intentando agendar una cita por call center pero siempre le salta ocupada la línea habilitada.

Estoy hace un mes tratando de agendar una cita por call center y me Salta ocupado hace un mes!!!!!!, que Honda si alguien me puede explicaaaar — Mirta Ortiz (@MirtaOr35677185) January 12, 2021

Consultado al respecto, Alejandro Fernández, jefe del Centro de Atención al Usuario de IPS, explicó a Hoy Digital a qué se debe el problema para el agendamiento en la previsional. En ese sentido explicó que a su cargo tiene las llamadas para el Hospital Central e Ingavi, además de Atención Ambulatoria, no así las llamadas para las clínicas periféricas del IPS.

Indicó que muchas veces las personas que desean consultar en una clínica periférica discan la opción para el hospital central, generando tráfico en las llamadas. También se da el caso de que hay, por ejemplo, 50 llamadas en cola para la Clínica Boquerón, pero allí solo cuentan con 2 operadores y por lo tanto demora mucho en bajar la cantidad de personas que se encuentran en espera.

Otro problema citado por Fernández es que por motivo de la pandemia solamente la mitad de los 60 operadores que están a su cargo van al turno mañana para atender las llamadas, ya que están obligados por resolución sanitaria a trabajar por cuadrillas. Así también, los médicos están trabajando en guardias y por ello se redujo la cantidad de turnos disponibles, por ejemplo antes había 20 turnos disponibles para clínica médica y teleconsulta, pero ahora solamente dan 10 en cada categoría.

El inconveniente se agrava además porque si bien a las 07:00 comienzan a trabajar los operadores, ya desde las 06:00 las personas llaman a esperar por turno. Es por ello que, según anunció, se harán modificaciones en el sistema de entrada de llamada para no generar más la cola de espera. De esta manera, recién desde las 07:00 entrarán las llamadas para agendamientos, mientras que para reposos, informes y reclamos se podrán hacer desde las 09:00.

“Nosotros hoy comenzamos a agendar desde las 07:00 para el 26 de enero. Para dentro de 15 días estamos agendando. Mañana vamos a agendar para el 27 de enero. Con la modificación que haremos, si una persona llama a las 06:00 el contestador le avisará que recién a las 07:00 se habilitará el horario”, comentó.

El jefe del call center reconoció además que actualmente no se puede utilizar la aplicación de IPS para el agendamiento y explicó sobre el punto que la app no está preparada para diferenciar entre las clínicas periféricas y tampoco permite ir cambiando el cupo habilitado para las diferentes especialidades. Anunció, no obstante, que está trabajando con el departamento de Informática para habilitar algunas especialidades especiales para agendar mediante el aplicativo, pero solo para el Hospital Central. Actualmente mediante la app sí se puede ver la fecha de consulta, la modalidad y también cancelar.

También prometió que se trabajará en un centro de llamada en el Hospital Central para contar con más líneas.