La Dirección de Migraciones manifestó que, sobre la situación de los viajeros que retornaron al país y no presentaron el test del COVID-19, el Ministerio de Salud decidirá los cambios a dicho protocolo. Los que incumplen con la medida sanitaria serán sancionados con multa de 100 jornales mínimos equivalente a 8.434.000 guaraníes.

Ángeles Arriola, titular de Migraciones, mencionó que las cifras de los viajeros que ingresaron al país y no presentaron el test del COVID-19 que confirme resultado negativo, alarma en gran medida, en caso de tomarse otra acción, lo decidirá el Ministerio de Salud.

“Se están realizando los controles y se identificó a los viajeros que no presentaron el resultado del test, esos tendrán una sanción. Si eso no resulta, se da un aumento o empeora, se tomarán otras medidas”, expresó Arriola en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

Señaló que del 17 al 24 de enero el promedio de viajeros paraguayos bajó a 280 personas que salieron, a diferencia de las 480 de las semanas anteriores. De la cifra actual (280) analizarán cuántos de ellos regresan con los test, ya que varios presentan el PCR que se realizaron en Brasil.

Al mismo tiempo, la titular de Migraciones recordó que la presentación del test es obligatorio y que el protocolo sanitario establecido está sujeto a cambios. “Establecer un lugar para hacerse el hisopado, eso ya quedaría en manos de la cartera sanitaria. Desde nuestra institución lo que hacemos en controlar y brindar datos sobre el movimiento migratorio, hasta ahí llega nuestra competencia”, apuntó.

Cabe recordar que unas 500 personas que retornaron al país desde el exterior no presentaron el test que confirme el resultado negativo para COVID-19, datos que fueron cruzados entre Migraciones y la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Tanto los nacionales y extranjeros residentes que retornan al país sin el resultado de test RT-PCR correspondiente, tendrán tiempo de realizarse el estudio en un plazo no mayor a 24 horas de su llegada al país, caso contrario serán sancionados con multa de 100 jornales mínimos equivalente a 8.434.000 guaraníes.