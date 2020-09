En entrevista con varios medios, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, mencionó que de acuerdo a Vigilancia de la Salud, el pico de contagio de Covid-19 está estimado en tres o cuatro semanas, pero que los números se estacionan y eso es relativamente positivo.

“Las estimaciones que se hacen son como el pronóstico del tiempo, son estudiadas, pero no son infalibles. En ese contexto el pico está estimado en 3 semanas o 4 tal vez. No solo hay que aplanar sino hay que desinflar la curva”, dijo a la radio 650 AM.

Por otra parte, manifestó que es inminente la apertura de frontera con Brasil, y que se aguarda la decisión de los mandatarios y los detalles logísticos. Precisó que con Argentina es distinta la situación, ya que ese país no considera oportuno abrir sus fronteras.

También descartó que la disminución de casos graves en Alto Paraná se deba al consumo de ivermectina y reiteró que no hay fundamentos científicos para creer que este antiparasitario mejora la condición de los enfermos con Covid-19. “Hay que recordar que en un momento hubo una negación del virus en Alto Paraná y eso tuvo sus resultados negativos”, acotó.

Mazzoleni sostuvo que a la par de lo que ocurre con la pandemia, también en el Ministerio de Salud Pública ya están preparándose para hacer frente al dengue, con el objetivo de poder mitigar el impacto de la epidemia que cada año se registra en nuestro país.

AJUSTES A PROTOCOLO SANITARIO

En charla con la radio Universo 970 AM, la autoridad de Salud reiteró que es inminente la apertura de lasfronteras y que también debe modificarse el aislamiento de las personas provenientes del exterior, el cual ha sido una estrategia que tuvo resultados importantísimos en la contención de la pandemia en su inicio.

“Estamos trabajando en ‘aggiornar’ nuestro protocolo de aislamiento y armonizarlo. Vamos a ser más prudentes y buscaremos estrategias para poder salir antes. (...) Vamos a tener muchos fallecidos, lamentablemente, a lo largo de las semanas. Buscamos que la meseta sea larga para poder dar respuestas en el sistema sanitario”, puntualizó.