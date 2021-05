El Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro emitió este jueves la resolución por la cual se anula por completo el proceso que pesaba sobre el expresidente Horacio Cartes. En el documento se explica que no se encontraron indicios de delito.

La resolución emitida señala que los hechos ocurridos en Paraguay, no son alcanzables por la legislación brasileña y que no tipifican un crimen.

Asimismo, indica la ausencia de descripción lógica de “actos tendientes a promover, constituir, financiar o integrar personalmente o por interpósita persona, organización criminal” en la causa que afrontaba el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Se señala además que no se configura un crimen alcanzable por la ley brasileña la entrega por sí sola en Paraguay de dinero en efectivo de una determinada persona. “El auxilio al prófugo perpetrado en Paraguay, no atrae a la aplicación de la ley y de la jurisdicción brasileña. Además, relaciones familiares y contactos en agenda telefónica no son conductas punidas criminalmente”, subraya.

A su vez, queda concedido de forma unánime el Hábeas corpus a favor del expresidente Cartes y se archiva definitivamente la causa.

Cabe recordar que Cartes fue sindicado de supuestamente haber ayudado a una organización criminal destinada a financiar el lavado de dinero, solo por haber prestado dinero en Paraguay a Darío Messer, para que este pueda contratar a sus abogados para su defensa jurídica.

En ese sentido, hace un año y medio, el Superior Tribunal de Justicia del Brasil ya había anulado el requerimiento de prisión preventiva decretada por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, contra Cartes.