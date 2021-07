Al respecto, Enrique López Arce expuso que es partidario de la vacunación de la ciudadanía para protegerse del virus, pero que no comparte que amenazando con despidos sea el camino.

Particularmente creo en la vacunación como camino para la normalidad, así también creo en la no discriminación, no obligar al que no se quiere vacunar.

“Creo en la vacunación como camino para la normalidad, así también creo en la no discriminación, no obligar al que no se quiere vacunar. No se les puede echar del trabajo por no querer vacunarse o no dar empleo por no tener tarjeta, es ilegal”, compartió.

A su parecer, lo mejor sería que las empresas dialoguen con sus trabajadores y los hagan entrar en razón para que cambien de parecer y vayan a vacunarse estando convenidos de la importancia de ese acto.

En Paraguay la vacunación contra el Covid-19 es opcional y no obligatoria, aunque en el circuito legislativo ya se están planteando leyes para crear espacios que dividan a los vacunados de los no inmunizados.