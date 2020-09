El Ministerio de Salud Pública sigue manteniendo oculto el convenio con los sanatorios privados para el uso de las unidades de terapia intensiva (UTI) y además el convenio no incluye a aquellos pacientes que ya están internados en ese sector pero no pueden seguir pagando el costo de la internación.

La Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias del Ministerio de Salud, defendió en entrevista con el programa Tempranísimo, de la radio Universo 970 AM, el convenio con los sanatorios privados, para que el sector público pueda derivar pacientes críticos a las camas de UTI del privado en caso de desborde.

Según mencionó, hoy en día hay cuatro pacientes que fueron trasladados del sector público al privado.

“Es un convenio que incluye el servicio completo. La proyección del convenio es para salvar la vida de las personas”, detalló respecto al alcance de este acuerdo entre las partes. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio no dio a conocer a la opinión pública todos los pormenores de este convenio.

Lo que sí se sabe es que el traslado del paciente del público al privado posee un límite de 15 días, aunque está sujeto a la condición de cada caso. Cuando se libera nuevamente una cama en el público o el paciente logra ser estabilizado, sale del sanatorio privado.

Otro punto que se dejó bien en claro desde el inicio es que aquellos internados en los privados que ya no pueden seguir pagando, necesariamente deben ser trasladados a los públicos, ya que no están incluidos en este convenio. Pintos agregó que no desean que los privados mal utilicen este acuerdo a su beneficio.

Sí afirmó que incluye el traslado al sector público a los pacientes asegurados en los privados cuando requieran un servicio que no brinda el sanatorio, como por ejemplo una diálisis.