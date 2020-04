El Ministerio de Salud Pública analizó tres de los seis ítems de insumos médicos adjudicados para la lucha contra la pandemia y rechazó los tres porque no cumplen con los requisitos básicos establecidos, pero no por alguna sobrefacturación. Ahora las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec, ambas vinculadas al empresario Justo Ferreira, tienen un plazo de 24 horas para solucionar. Pese al contratiempo del cargamento, se seguirá con el plan de la cuarentena inteligente.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hizo un recorrido con la prensa en el Parque Sanitario para mostrar los insumos médicos, los cuales dijo que no fueron sobrefacturados, ya que los precios no están por encima de las referencias. “Absolutamente todos los ítems estaban por debajo o en el nivel de precio de referencia. No hubo sobrefacturación”, remarcó de manera inicial para evitar suspicacias en esta cuestionada licitación.

Las camas de terapia intensiva no fueron aceptadas porque no reunían los requisitos básicos, como tener tres articulaciones y también presentaban problemas de documentación. “Las camas están en la empresa, porque no aceptamos y no son nuestras aún. Como no tenían las articulaciones, se retiraron rápidamente”, agregó.

En cuanto a la bata-overol, el tipo de material del tejido no es del nivel del requerido. Mientras que la mascarilla presenta las características adecuadas pero no es de la marca solicitada.

En tanto que los protectores oculares y las mascarillas N95 aún no fueron entregados, según remarcó.

El Secretario de Estado aclaró que el Ministerio únicamente pagó un anticipo del 20% y que este dinero (G. 17 mil millones) está protegido por una póliza que de ser necesario será ejecutada. Dijo que es prematuro aún saber si se recurrirá a esta salida procesal, ya que está corriendo el plazo y las empresas en cuestión pueden hacer las correcciones en el tiempo correspondiente. Si las firmas no cumplen, serán pasibles de una sanción.

Por otra parte, confirmó que el Ministerio hizo otros llamados y se encuentra en etapa de adjudicación por valor de 80 millones de dólares. Dijo que se desconoce cuál será el proveedor de las firmas que ganaron la licitación.

Respecto a la cuarentena inteligente, Mazzoleni sostuvo que creen que se podrá flexibilizar desde el lunes, pero remarcó que si por este impase se requerirá poner freno de mano, se hará eso. “Esto (la nueva licitación) nos permitirá tener los insumos críticos y podemos seguir con la planificación de la cuarentena inteligente”, dijo. Sin embargo, reconoció que la cuarentena estricta se puede prolongar por diversos motivos.