El Ministerio de Salud no desaconseja el uso de los tapabocas de telas, no obstante, recomienda utilizar la mascarilla quirúrgica o la KN 95 debido a la alta efectividad que tienen para evitar el contagio del COVID-19.

Sobre los tapabocas de tela, el Dr. Hernán Martínez, viceministro de Salud, indicó que no recibieron ninguna información ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que no permita su uso.

En ese punto, detalló que la mascarilla quirúrgica contiene un material que si está preparado con filtros adecuados al igual que la KN95 para evitar los contagios de cualquier enfermedad viral. No obstante, las de telas no tienen la misma efectividad y eficacia, señaló.

“El quirúrgico y la KN 95 ofrecen mucha más protección que uno de tela, pero entre tener y no tener, es mejor llevarlo puesto si no se cuenta con los que son recomendables”, expresó en diálogo con radio 1080 AM.

En ese sentido, el viceministro aconsejó que toda persona cuente con un par de cubrebocas, y en caso de que uno esté humedecido, cambiarlas para que no pierda la efectividad.