“No sé en qué burbuja vive Julio Mazzoleni. Dicen que es un escenario previsto que la gente vaya a esperar 8 u 12 horas en los hospitales. Cuando dicen que hay que consultar con el primer síntoma, se encuentra con una barrera. Quiere decir que se quiere torturar a la gente”, comentó la legisladora Masi.

En entrevista con la 730 AM, la congresista sostuvo que el sistema se vio sobrepasado y eso se percibe en las área de ambulatorio, urgencia y laboratorio.

Señaló que sospecha que no se están contando las cifras correctas de las personas con la enfermedad y las fallecidas. “Claro que hay un subregistro. En una epidemia no se puede generar pánico ni desconfianza. Ahora mismo está instalada la desconfianza, incluso en el personal sanitario que está reventado porque tiene que atender 50 pacientes”, agregó.

“¿Cuántas (personas con dengue) tenemos realmente? ¿Por qué no cuentan la verdad? ¿Por qué no hacen el cierre de casos de los fallecidos? siendo que muchos no se harán autopsia”, argumentó.

Las muertes por la enfermedad van en aumento y ya suman 16 confirmadas mientras otras 89 son estudiadas, según el último reporte de Vigilancia de la Salud.

El serotipo predominante sigue siendo el 4 y 2 y las zonas de donde provienen más notificaciones de febriles sigue siendo Asunción y Central.