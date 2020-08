La Dra. Meza precisó que unos 400 profesionales de blanco, entre médicos y enfermeros están en cuarentena, 100 presentan síntomas de la enfermedad y unos 50 aproximadamente están internados.

El hecho es considerado como una baja importante por la especialista, ya que el equipo humano lucha contra el coronavirus a través de la atención a la ciudadanía.

Consultada sobre, si se llegará al punto de elegir qué paciente recibiría cama, indicó que esa situación siempre se presentó en los hospitales cuando no hay plazas para todos los pacientes.

“Cuando no hay muchas camas, lastimosamente así se maneja, no hay otra alternativa. Por eso insisto, el sistema de Salud se debe cambiar, no podemos tener una limitación de camas para terapia”, expresó en contacto con Universo 970 AM.

Señaló que los criterios que se manejan en ese sentido son: la edad, la patología, lugar de donde proviene, la situación, entre otros.

“Si tenés un paciente de 98 años y uno de 26, ambos necesitan terapia. ¿A quién le daríamos la cama?, a la persona que tiene más posibilidad de sobrevivir”, afirmó.

Insumos médicos y provisión de equipos de bioseguridad

Sobre ese punto, la Dra Meza manifestó que desde el inicio de la pandemia se planteó al Ministerio de Salud la provisión de equipos de bioseguridad para el personal de blanco y de aumentos los tests.

Sin embargo, todavía no se llegaron a concretar los pedidos, y recién ayer el titular de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, firmó el convenio para la confección de batas, a más de 5 meses de la cuarentena, mencionó.

Al mismo tiempo, indicó que existe una deficiencia en el sistema sanitario, hecho que se viene arrastrando desde hace varios años por lo que se necesita de forma “urgente” una reingeniería completa.

“No se tiene que cambiar solo la cabeza, la cabeza es solo un maquillaje. Lo que se debe hacer es una reingeniería completa en el sistema de Salud”, enfatizó.