El spray nasal Taffix ya se encuentra disponible en el mercado paraguayo. Es una protección más contra el Covid, por lo que no exime de utilizar las mascarillas, sino que es un complemento.

Tras un exitoso lanzamiento y venta masiva, se renovó el stock de los productos Taffix en las principales cadenas de farmacias y la página de Evodia. El costo de cada botellita es de 178.200 guaraníes y usando tres veces al día tiene una duración de más de un mes.

“La recepción del producto aquí en Paraguay fue fantástica, tanto así que se agotó inicialmente”, dijo Martín Admen, CEO de HC Innovations, en entrevista con el canal Gen y radio Universo AM.

El empresario aclaró que no es un medicamento, sino más bien otra barrera de protección que no posee contraindicación y que debe utilizarse en conjunto con el tapabocas. “Es un seguro más, no es que estamos suplantando uno por el otro”, remarcó.

Se trata de un spray nasal en polvo que bloquea por cinco horas la entrada de cualquier tipo de virus a las fosas nasales. El producto consiste en un gel fino único con partículas lo suficientemente pequeñas como para cubrir la membrana nasal y así generar una barrera de protección.

Más sobre Taffix

Taffix™ es un spray nasal eficaz que, junto con las medidas de seguridad como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, refuerza significativamente la protección contra virus respiratorios como el SARS-CoV-2.

En investigaciones de laboratorio se ha determinado que Taffix es altamente efectivo para bloquear varios virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2.

Taffix no es un sustituto del tapabocas, sino un complemento esencial para usarlo con este ya que muchas veces tanto por su calidad, por su mal uso o por cualquier otro factor el tapabocas no ofrece un 100% de protección.

Taffix no es un medicamento y no ocasiona somnolencia.

¿Cómo funciona Taffix?

Es un aerosol nasal en polvo. El polvo se transforma en gel en la nariz, lo que crea una barrera activa que aísla y protege, desactivando los virus aerotransportados.

¿Cómo usarlo?

Para proteger contra virus aerotransportado, Taffix™ debe ser usado junto con el tapabocas antes de la exposición a ambientes de alto riesgo donde el virus puede encontrarse en el aire como en lugares públicos y privados donde se dificulte el distanciamiento social o una adecuada ventilación por ejemplo aviones, transporte público, gimnasios, salas de reuniones, etc.

¿Cuáles son los pasos para su aplicación?

a) Sonarse

b) Agitar la botella

c) Aplicar una o dos dosis de Taffix por fosa nasal

d) Limpiar el pico de la botella.

Si es necesario utilizarlo al tiempo con otro spray nasal, Taffix debe aplicarse de nuevo para no perturbar la barrera creada.

¿Quién puede usar Taffix?

Taffix es adecuado para adultos, atletas y niños desde los 12 años.

¿Qué contraindicaciones tiene?

No utilice el producto si tiene sensibilidad a la celulosa, ácido cítrico o cloruro de benzalconio. Consulte a un médico antes de usar Taffix™ en niños menores de 12 años o mujeres embarazadas o lactantes.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance y vista de los niños. Para evitar contaminación, la botella de Taffix™ solo debe ser usada por una persona. Marque su botella y evite compartirla con otras personas para prevenir la potencial transmisión de virus o gérmenes. Evite el contacto con heridas abiertas. Evite el contacto con los ojos. Si el polvo entra en contacto con los ojos, enjuague con agua. No enjuague la botella con agua ni otros líquidos, ya que puede taponarla. No la utilice si el sello antimanipulación está roto. Siempre cierre la tapa.