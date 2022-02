La cartera sanitaria brinda algunas recomendaciones a la ciudadanía, para prevenir efectos adversos de salud, tras la exposición al ambiente contaminado por incendios. Ante esta situación, la población infantil constituye uno de los grupos más vulnerables, sobre todo los niños pequeños, así como las embarazadas, los adultos mayores y las personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

Respirar el aire contaminado por los focos de incendios puede producir efectos negativos en la salud de diversas maneras, cualquier persona, incluso aquellas sanas, al exponerse a una cantidad suficiente de humo de incendio en el aire, compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas, puede ser afectada.

Respirar el humo puede ocasionar: tos, dificultad para respirar, irritación en los ojos y garganta, rinorrea, bronco-obstrucción, dolor de pecho, cefalea, crisis de asma, cansancio y decaimiento.

Algunas medidas de prevención, para personas expuestas al humo de incendios forestales:

• Si se encuentra cerca de un incendio forestal o industrial, evacúe el lugar.

• Evite permanecer a menos de 300 metros a la redonda del incendio.

• Si se encuentra alejado a más de 300 metros a la redonda, quédese en la vivienda, con puertas y ventanas cerradas, sin utilizar el aire acondicionado.

• Infórmese sobre la calidad del aire local y de los sitios de incendio forestal en su área.

• De ser posible, permanezca dentro de la vivienda. Mantenga las puertas y las ventanas cerradas, para evitar que ingrese el humo. No utilice el aire acondicionado.

• Evite la contaminación del aire interior de la casa: no fume, no encienda velas, chimeneas, fogones, no barra ni sacuda el polvo de muebles u otros objetos. En caso de hacerlo, utilice trapos mojados.

• Hidratarse con al menos 2 litros de agua al día (10 vasos de 200 ml).

• En caso de que sea imprescindible salir de la casa, utilice mascarillas o barbijos de protección. Las apropiadas son las N95, KN95 o P100, sobre todo, para aquellas personas que presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

• En estas condiciones, evite la práctica de actividades recreativas al aire libre.

• En caso de ser portador de enfermedades respiratorias, como asma, EPOC, siga las indicaciones de su médico en cuanto al tratamiento recomendado. Si los síntomas empeoran, acuda a la USF o servicio de salud más cercano a su domicilio.