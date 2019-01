El viceministro de Salud, Julio Rolón Vicioso, indicó a la radio 970 AM que Paraguay no tiene rastros de sarampión, debido a los fuertes controles que se implementan en la vigilancia sanitaria y el esquema de vacunación que figura como una política de Estado.

“El tema de la vacunación es algo demasiado sensible. Tenemos que proteger nuestro plan de vacunación, que es bien completo. Hay que entender que las campañas de vacunación, son políticas de Estado que no pueden ser puestas en duda”, remarcó.

Señaló que la vacunación es una estrategia de prevención que está científicamente demostrada y por lo tanto no se pone en duda. “Ningún país serio del mundo discute la importancia de la prevención. Hoy en día no se discute si es o no importante vacunarse, sino que incluir más vacunas al calendario”, dijo.

Vicioso remarcó que no se debe tomar a la ligera la prevención, ya que las campañas que implementa la cartera sanitaria buscan prevenir las enfermedades que pueden llegar incluso a matar.

Es por ello que criticó duramente a las personas que, sin tener una base mínima para hablar de la salud, salen a “alterar el ambiente” al poner en duda la efectividad de las vacunas e instar a no aplicárselas, y por consiguiente atentar contra la salud pública. Hizo especial hincapié en la mediática Fiorella Migliore, quien a través de sus redes sociales hizo alarde de tener, según dio a entender la misma, de una libreta de vacunación falsa y asegurar que la industria farmacéutica inyecta enfermedades.

“Vamos a evaluar las medidas a tomar. Es una situación que pone en riesgo todo el sistema de salud. Cuando aparece alguien así, lo que hace es alentar a las personas que tienen posiciones contrarias al sistema de salud”, dijo sobre la farandulera.

ALERTA POR SARAMPIÓN

Días atrás, la Dirección General de Vigilancia de la Salud, emitió la actualización de alerta epidemiológica por Sarampión, debido a que el riesgo de importación de la enfermedad a través de los viajeros sigue latente.

Casos de Sarampión se registran en 12 países de la región de las Américas: Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Canadá, Ecuador, Antigua y Barbuda, y en la República Bolivariana de Venezuela, y actualmente se observa un aumento de casos de la enfermedad en varios países de la región.

El reporte actualizado señala que, Brasil reporta más de 10 mil casos de Sarampión y 12 fallecidos. Notificaciones se verifican en 11 estados: Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Río Grande Do Sul, Río de Janeiro, Rondonia, Roraima, así también, los estados de Sao Paulo y Sergipe.

Incremento de notificaciones se registran igualmente en Venezuela, Estados Unidos, Colombia y Chile.

También se observa circulación activa del virus de Sarampión en países de Europa: Grecia, Eslovaquia, Rumania, Reino Unido, Francia e Italia.

Ante esto, se insta a fortalecer las medidas de vigilancia, asegurar la respuesta rápida ante la posible aparición de casos importados de la enfermedad y garantizar adecuadas coberturas de vacunación, de manera a evitar la reintroducción del virus al territorio nacional.

VACUNACIÓN, MEDIDA DE PREVENCIÓN

• Niños de 1 a 4 años deben contar con la vacuna contra el Sarampión, de acuerdo al esquema regular.

• Niños de 5 a 10 años, que no hayan recibido la dosis correspondiente deben acudir al vacunatorio con su Libreta de vacunación.

• Vacunación debe realizarse igualmente a aquellas personas de 11 y más años de edad que no cuentan con antecedente de haberse aplicado la vacuna.

• Personal de salud debe contar con dos dosis de la vacuna.

ATENCIÓN VIAJEROS

En caso de viajar a países con circulación de Sarampión, se recomienda que:

• Los niños de más de 4 años que no cuenten en forma verificable con las dos dosis recomendadas, deberán vacunarse con la SPR, por lo menos, 15 días antes del viaje.

• Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Se administrarán las dosis correspondientes al Esquema Nacional de Vacunación cuando el niño cumpla el año de vida y a la edad de 4 años.

• Toda persona que no pueda acreditar estar protegida contra la enfermedad deberá recibir la vacuna, al menos 15 días antes del viaje.