Un grupo de monjas y religiosos de la Congregación María Auxiliadora, que representa a escuelas católicas, se manifestó en la zona del Congreso Nacional rechazando la designación del senador Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Las manifestantes indicaron que el legislador representa muerte, matrimonio homosexual y aborto, por lo que si lo confirman como ministro, todas las calamidades vendrán al Paraguay.

"Sabemos las consecuencias si se acepta, va en contra de la vida, es inconstitucional, todo lo que sea muerte nosotros con nuestra fe en Jesucristo no podemos aceptar", sostuvo Sor Noemi Ayala en entrevista con radio Ñanduti.

“Todo lo que sea muerte nosotros con nuestra fe en Jesucristo no podemos aceptar. No podemos aceptar el aborto, no podemos aceptar todo lo que atente contra la vida. Sabemos de los matrimonios que van contra la naturaleza y contra Dios. Si esto se acepta Paraguay tendrá que prepararse para todas las calamidades que vendrán”, agregó la religiosa.