El doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Salud Pública, confirmó a la radio Universo que semanalmente registran 3.000 notificaciones de personas con posible cuadro de dengue y que hasta la fecha existen las sospechas de 10 adultos jóvenes que fallecieron a causa de la enfermedad.

El médico aclaró que ninguno de los casos tiene certeza laboratorial, pero que sí existen elevadas sospechas de que podrían tratarse de dengue. En su mayoría los afectados son de la Capital y el departamento Central.

#Tempranísimo



Dr. Hernán Rodríguez: Diez Muertes por sospechas de Dengue. Se esperan resultados de laboratorio para confirmar.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV Y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/XokcB7MR6V — GEN (@SomosGEN) January 16, 2020

Rodriguez recordó que integran los grupos de riesgos aquellas personas con enfermedades de base, como diabetes, problemas pulmonares, del corazón, de los riñones, los que tienen cáncer, sida, o algún tratamiento que reduzca las defensas. También las embarazadas y los que ya tuvieron dengue en el pasado. No obstante, el doctor reconoció que una persona sana también puede sufrir complicaciones.

El director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles comentó que también muchos casos no son reportados porque las personas no consultan o no presentan los síntomas.

Por otra parte, resaltó que mantener una ciudad limpia y libre de criaderos de mosquitos es una forma de combatir al dengue, al resaltar el caso de Atyrá, donde solamente se tiene un caso de dengue que data del año pasado.

Respecto a la declaración de emergencia, indicó que en años anteriores se implementó un plan de contingencia cuando comenzaron a elevarse los casos. Anteriormente se registraban 10.000 notificaciones semanales.