“Te acordás Marito cuando te burlarse a carcajadas cuando en el Hospital Regional de Ciudad del Este te reclamamos salud pública para todos”, señala en un vídeo, la concejala Bartola Fernández que desde Presidente Franco decidió trasladarse hasta Asunción para unirse a la manifestación ciudadana.

“En representación de todo un pueblo sufrido le había reclamado salud pública y fue una falta total de respeto y una ofensa para el pueblo”, recuerda la representante la escena en la que Abdo hizo un gesto diciendo: “¡Vos me vas a sacar. Uy, qué miedo!”, en medio de personas que se acercaron a protestar por falta de medicamentos y servicios en los hospitales públicos.

“Dijiste que no tenías miedo y ahora lo estás viendo. Ahora te acordarás que te dije que no cumplirías tus 5 años de gobierno si no atendías las necesidades extremas del pueblo”, hizo memoria Peralta quien junto a varios grupos de personas decidieron trasladarse hasta la capital proveniente se Ciudad del Este, Presidente Franco y otras ciudades de Alto Paraná.