La temporada de vacaciones está instalada y el plazo para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, como requisito para viajar al Brasil, es de 15 a 20 días antes de emprender viaje.

Las personas de 1 a 59 años son quienes deben certificar que están inmunizadas ante Migraciones para poder viajar atendiendo que la exigencia está vigente tanto para el ingreso como salida del país rumbo a los estados de Sao Paulo, Santa Catarina y Paraná donde existen casos confirmados de fiebre amarilla, sarampión y rubeola.

Arturo Borne, jefe del Programa de Inmunizaciones Capital explicó que la XVIII Región Sanitaria cuenta con las dosis necesarias y también realiza la expedición de certificación internacional para los usuarios.

El horario de atención es de 7:15 a 12:00 y de 12:40 a 16:30 de lunes a lunes y según el reporte del área Central quedan vacunas en los hospitales de Areguá, Fernando de la Mora, Itauguá, Limpio.

En caso que una persona no recuerde que haya recibido la dosis en años anteriores o ya no cuenta con un documento que lo certifique puede acercarse para la revacunación ya que no tiene contraindicacón, indicó Borne en contacto con Universo 970.

También existe la posibilidad de renovar el certificado de vacunación con una constancia con sello y firma de un médico de cabecera que avale que la persona ya recibió la vacuna anteriormente y que solo requiere del documento.

Las personas que se encuentran entre las que no pueden recibir la dosis por contraindicación son: embarazadas, mayores de 60 años, alérgicos a la proteína del huevo, pollo o sus componentes o aquellos que tengan el sistema inmunológico debilitado por tratamiento o diagnóstico.

“Al llegar al vacunatorio se les pregunta si tienen alguna contraindicación antes de aplicarles y es importante que acudan a tiempo los viajeros, no apurados porque hay mucha gente”, puntualizó.

Borne aclaró que los registros digitales de vacunación solo incluyen a personas que recibieron la dosis desde noviembre de 2018 a lo que se accede con el número de cédula para la expedición del certificado, en caso de extravío; el resto se encuentra en documentos físicos y es difícil hallarlos ya que muchas personas no recuerdan la fecha de la última vacunación.