El Gobierno Nacional pretende redireccionar a Salud Pública parte del dinero de un crédito programático destinado para Obras Públicas, de USD 250 millones, pese a que sigue adeudando unos US$ 200 millones al sector de las constructoras.

El titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, indicó a la radio 650 AM que entiende que estamos en una pandemia y que Salud Pública debe recibir los fondos suficientes, pero que se debe cuidar la economía del país y cumplir con el sector constructor, caso contrario habrá un caos económico.

“Hay un crédito programático de US$ 100 millones que tiene que enviar Hacienda al Parlamento. Sería para nosotros importante poder cobrar. Es verdaderamente difícil la situación por la que están pasando las empresas constructoras. Necesitamos cobrar. Hay más de US$ 300 millones en el sistema financiero por las compas de equipos que hicieron las constructoras y sería una pena no poder continuar con las obras por falta de pago”, indicó.

Según el entrevistado, este año, las constructoras solamente cobraron por obras que tienen fondos internacionales, no así las que poseen presupuesto con fondos locales. Y subrayó que generalmente son las empresas pequeñas las que “agarran” los proyectos que poseen fondos locales y tienen menor posibilidad de aguantar financieramente en el caso de no cobrar la deuda.

“Necesitamos esos fondos, necesitamos poder cobrar por los trabajos efectuados. Hay un compromiso de Hacienda de que esta semana correría eso, ojalá sea así. Estamos con problemas de provisión de gasoil, cemento, etc. por el cierre de rutas de camioneros. Ojalá se solucione rápido este inconveniente. Hay que respetar los derechos de la gente, ojalá no vuelva a ocurrir”, argumentó finalmente.