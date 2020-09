El polémico ex senador Para­guayo Cubas nuevamente utilizó sus redes sociales para atacar esta vez a la empresa­ria Natalia Zuccolillo, dueña de Abc Color, a quien acusó de recibir 250.000 dólares, para que sus medios de comunica­ción dejen de atacar a su ex cliente Walid Amine Sweid, directivo de Global Logistics Solutions. El político detalló cómo habría actuado a Abc para atacarlo y luego cesar con las publicaciones tras un pago de coima.

El controversial político respondió a la dueña del medio de comunicación por­que supuestamente mandó publicar que él está siendo responsable de un “contu­bernio político” para recu­perar su banca en el Senado. “Natalia, me estás acusando de que estoy en un contu­bernio político para volver al Senado. ¿Vos creés que yo no conozco de ciertas cosas que ocurren en Atlas, con tu parejita, o que ocurren en Inmobiliaria del Este, o en la constructora, o en Curitiba, o te olvidás que yo era abogado de tu padre?”, le recuerda.

Asimismo, indicó que a su ex cliente Walid Sweid, “el terrorista”, le dejó de publi­car porque él personalmente le entregó el dinero. “Dos­cientos cincuenta mil dólares para vos y para ese Armando Rivarola, y los corifeos de tu diario que ya no tiene nada de Aldo, solamente de vos, una sofisticada nena, que no maneja ni el picaporte del Diario Abc, que está mane­jado por gente inescrupu­losa”, sostuvo, según recoge La Nación.

Por otra parte, le advirtió en el caso que vuelva a sacar publicaciones en su contra, “publicame una vez más”, indicó. Así como calificativos denigrantes en contra de la empresaria. “Publicame mañana en Abc, si te animás, te desafío a vos y a tu marido, ñembo play boy, ñembo suggar daddy”, agregó.