El Ministerio del Interior no descarta ajustar las medidas de seguridad sanitaria. Conforme la gente no vaya acatando las disposiciones gubernamentales, las normativas podrían ser mayores a las ya establecidas. Habló de una eventual aplicación de estado de excepción.

Así lo indicó el ministro Euclides Acevedo a Canal 4 en una entrevista exclusiva en la que se refirió al comportamiento de la ciudadanía.

El funcionario de Estado indicó que “no queremos llegar a tomar medidas más drásticas”, pero que si la gente no cumple acabadamente con las disposiciones se verán obligados a actuar con mayor fuerza.

“Mientras no se castigue la gente no va a aprender. Estamos siendo demasiado educados”, dijo y avisó que el panorama no cambiará muy rápido porque “tendremos más casos de infección”.

“Queremos colaborar con la ciudadanía pero si ellos no ayudan lamentablemente vamos a recurrir a medidas más duras”, advirtió.

Sobre una eventual ejecución de un estado de excepción, Acevedo explicó que tal figura constitucional por de pronto no es aplicable.

“No tenemos conflictos bélicos, no hay conmoción social, tampoco están rebasando las instituciones públicas, pero la calamidad podemos entender como una conmoción”, refirió.

Asimismo admitió que “desde el primer día hemos estudiado con el presidente Mario Abdo Benítez todas las alternativas, pero un estado de excepción ahora no es posible”.

Euclides Acevedo se mostró también disconforme con la gente que no quiere acatar las medidas. “En zonas como el Mercado Cuatro y Abasto Norte la inconsciencia era total”, lamentó.

“Gente en gran cantidad recorriendo en sus autos, ¿para qué hacen eso?”, dijo y levantó el dedo acusador a los consumidores.

Señaló que “ellos son los inconscientes, pero en homenaje a los que sí son conscientes vamos a tener que reprimirlos jurídicamente”.

“Tenemos que tratar de mantener la calma”, recalcó y volvió a insistir con que “una de las medidas es la prisión, pero el paraguayo prefiere ir preso antes que se le toque el bolsillo y creo que haremos esto último”.